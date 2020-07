Fieberhafte Suche nach Ersatz für die Wiesenmärkte

„Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus wäre auf dem Marktgelände einfach viel zu groß“, erklärt der Bleiburger Bürgermeister Stefan Visotschnig. 130.000 Besucher würden an drei Tagen die Veranstaltung stürmen. Visotschnig: „Wir wollen kein zweites Ischgl heraufbeschwören, darin sind wir uns alle einig.“ Man arbeite aber schon an einem Plan B. Der könnte ein Volksfest in kleinem Rahmen beinhalten.