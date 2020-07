Kieselstein-Transporter unternahm riskante Tour

Ungesichert Donnerstagvormittag ein Pkw-Lenker aus Mazedonien mit rund einer Tonne Flusskieselsteine auf der Ladefläche seines Anhängers auf der Tauernautobahn unterwegs. Der „Big Bag“ drohte bei einer Vollbremsung in Richtung PKW geschleudert zu werden. „Außerdem hätten die runden Steine, im Falle eines Unfalls, für die nachkommenden Fahrzeuge wie ein Kugellager gewirkt“, schreibt die Polizei. Bei Grödig hielt eine Verkehrsstreife den 52-Jährigen an. Es stellte sich heraus, dass er nur eine Führerschein der Klasse B besitzt. Zum Ziehen des schweren Anhängers ist jedoch ein Schein der Klasse E erforderlich. Dem Mazedonier wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird an die BH Salzburg-Umgebung angezeigt.