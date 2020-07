Reisebüros unter Druck: „Wir verdienen nichts“

Branche fordert schnelleres Handeln

Ähnlich sieht das Patrice Kragten, die das Reisebüro Travelkid in Zell am See betreibt: „Wir haben seit September 2019 einen Totalausfall. Die Regierung lässt sich mit Maßnahmen ordentlich Zeit. Es muss sich etwas tun, sonst werden es viele Kollegen nicht überleben“, sagt Kragten, die optimistisch bleibt, obwohl sie 300 Reisen abwickeln musste, viele davon nach Nambia.