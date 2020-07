Außerferner Metall soll härter sein als Corona

„Wir sind bisher aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen“, zeigte sich der neue Vorstand Wolfgang Köck bei der Bilanzpressekonferenz in Breitenwang selbstbewusst. Er folgte Bernhard Schretter nach, der sich in den Ruhestand verabschiedet hatte. Im Geschäftsjahr 2019/20 habe man eine Achterbahnfahrt erlebt, die mit einem Gesamtumsatz von 1,38 Milliarden € (635 Mio. € in Breitenwang) ihr Ende fand. Ein Minus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die Rezession in Schlüsselindustrien und Handelskonflikte waren die Ursachen“, analysierte Köck. Der „Global Player“ betreibt weltweit 50 Produktionsstandorte mit ca. 7600 Mitarbeitern.