Ferrari: Bei den Roten ist nicht alles rosig

Ferrari ist Kult, Ferrari ist Tradition, Ferrari muss in der Formel 1 an der Spitze stehen - es ist aber nicht so! Seit mittlerweile 13 Jahren, seit Kimi Räikkönen, hechelt die Scuderia vergeblich nach der WM-Krone. Und auch im 70. Jahr der Königsklassen-Historie sind die Erfolgsaussichten bei den „Roten“ zumindest vor dem „Doppelpack-Auftakt“ in Österreich nicht gerade rosig.