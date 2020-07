Nach Wasserhahn-Ausraster: Weiterhin offene Fragen

Laut bisherigen Erhebungen soll der 36-Jährige am frühen Morgen des 25. Juni einem Polizisten im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung die Dienstwaffe entrissen und zwei Mal auf ihn geschossen haben. Der 28-jährige Beamte dürfte dabei großes Glück gehabt haben. Er erlitt zwar eine Schusswunde am Arm, eine weitere Kugel blieb aber in seinem Funkgerät stecken, das er in der linken Brusttasche seiner Jacke trug. Der zweite Polizeibeamte, ein 23-jähriger Mann, erwiderte das Feuer und schoss zwei Mal auf den Angreifer. Dieser wurde beide Male im Oberkörper getroffen.