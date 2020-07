Kinder an Bord: Wasserrettung zog Boot ans Ufer

Am Mondsee hat die Wasserrettung Loibichl am Mittwochnachmittag ein Elektroboot ans Ufer geschleppt. Die vier Insassen waren im Sturm wegen des starken Wellengangs in Gefahr geraten. Angesichts der sich nun wieder häufenden Sommergewitter appellierte die Einsatzorganisation an alle Wassersportler, die orangenfarbenen Sturmwarnleuchten an den Seeufern keinesfalls zu ignorieren und sofort Land aufzusuchen.