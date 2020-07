Transfersperre verlängert sich um zwei Wochen

Die Transfersperre in Österreichs höchster Eishockey-Liga sollte am 30. Juni enden. In einer Telefonkonferenz haben sich die Klubs aber geeinigt, dass auch in den nächsten zwei Wochen keine Spieler verpflichtet werden. „Wir haben bis dato einfach keine Planungssicherheit. Deshalb können wir mit keinem Spieler einen Vertrag abschließen“, sagt Dornbirn-Manager Alexander Kutzer.