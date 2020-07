Entspannte Demo für den Stadtstrand

Rößlhuber lud daher zu einer entspannten Demo vor Ort, zu der 25 Personen kamen. „Ich wollte zeigen, wie super das Ambiente am Wasser mit dem Blick auf die Altstadt ist“, so der frühere Stadtrat. All zu lange konnten sich die Teilnehmer nicht am Blick erfreuen. Nach 45 Minuten beendete ein Gewitter die Veranstaltung, die auch zu einem Gegen-Protest führte. Denn auf der gegenüberliegenden Salzachseite entrollten Fischer ein Plakat. Die Botschaft: Der Stadtstrand zerstört Laichgebiete der Fische.