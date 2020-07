Fahrverbot: Antworten auf eigentlich offene Fragen

Zumindest für zwei Personen scheint das Fahrverbot in der Wiener Innenstadt fix zu sein: Für Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und City-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP). Der schickte nun allen Bewohnern des ersten Bezirks einen Brief mit Antworten, die noch gar niemand haben kann. Denn fix is‘ in Wahrheit nix.