Mit Kurs auf den Modeolymp

In namhaften Magazinen wie „Galore“ oder „Vogue Greece“ wurde schon ihr modisches Talent abgebildet - und ein Showroom in New York stattet derzeit Celebrities mit den Edelroben aus. Ihre farbenfrohen und außergewöhnlichen Traumkleider aus Tüll oder Spitze sind nur der Anfang, denn die Zeichen stehen auf Expansion: „Wir haben erst einen Bruchteil davon gezeigt, was an Kreativität in uns schlummert!“