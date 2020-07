Vettel-Trilemma: Teamwechsel, Auszeit oder Ende?

33. Geburtstag

Wenigstens die nahe Zukunft ist klar, feiert der Heppenheimer doch am Freitag in Spielberg seinen 33. Geburtstag. Die strengen Corona-Auflagen bei den Grands Prix in der Steiermark kommen ihm da gar nicht so in die Quere, denn als zügelloses Party-Biest war Vettel nie bekannt. Sein Fokus liegt vielmehr auf dem Rennfahren. „Die Strecke in Österreich ist auch toll und bietet alles, was man braucht. Es ist gut, dass es wieder losgeht“, sagte er vor der Reise ins Murtal.