Trump soll Merkel „dumm“ genannt haben

US-Präsident Donald Trump soll Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel in einem Telefongespräch als „dumm“ bezeichnet haben. Dies berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf mehrere namentlich nicht genannte Geheimdienstbeamte und andere Quellen aus dem Weißen Haus. Die jüngsten Enthüllungen decken sich zum Teil mit dem Bild, das der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton in seinem umstrittenen Buch über Trumps diplomatisches Geschick zeichnet. So soll der US-Präsident stets unvorbereitet in Gespräche mit Staats- und Regierungschefs gehen und die meisten lediglich beeindrucken wollen. Besonders respektlos soll sich Trump gegenüber weiblichen Gesprächspartnern zeigen.