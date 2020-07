Pkw-Lenkerin nach Unfall einfach davongefahren

Dienstagmittag gegen 13 Uhr hielt eine 36-jährige Pkw-Lenkerin in Villach im Bereich der Kreuzung Magdalener Straße - Ossiacherzeile an. Eine nachkommende Lenkerin eines roten oder orangen Kleinwagens fuhr auf den anhaltenden Wagen auf, wobei die 36-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde und von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden musste. Die unbekannte Lenkerin fuhr nach dem verursachten Unfall einfach weiter.