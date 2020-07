Schiffspiraten auf Donau unterwegs

Unliebsame Überraschung für Hobbykapitäne, deren Boote in der Marina in Traismauer ankern. Denn im Schutz der Dunkelheit wurden sie Opfer von „Donau-Piraten“. Die unbekannten Kriminellen montierten kurzerhand mehrere Hilfsmotore ab. Eine Fischerzille trieb schwer beschädigt bis in den Kraftwerksbereich ab.