Tochter belieferte Mutter mit Suchtgift aller Art

Dealer saß in Schwanenstadt

Die 25-Jährige wurde am 2. April 2020 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Frau zeigte sich geständig, im angeführten Zeitraum eine Menge von insgesamt: 1 Kilogramm Marihuana, 650 bis 750g Amphetamin, 100 XTC-Tabletten sowie kleinere Mengen Kokain von einem bekannten Suchtgift-Dealer aus Schwanenstadt erworben zu haben.