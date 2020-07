Birkensiedlung muss auf Haltestellenkonzept warten

Nach Protesten der Anrainer gegen die Verlegung der Obus-Haltestelle in der Birkensiedlung einigte sich der Gemeinderat im Vorjahr darauf, deren verkehrstechnische Ausführungen zu prüfen und bis Juni 2020 einen Bericht samt Kostendarstellung vorzulegen. Die Frist verstrich nun allerdings ohne Ergebnis. Grüne, FPÖ, SPÖ und Neos fordern per Anfragen Klarheit von der ressortverwantwortlichen Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Ihr Büro verweist auf eine Überarbeitung des gesamten Liniennetzes bis zum Herbst. Die alleinige Betrachtung der Linie 5 mache keinen Sinn. „Die Untersuchung der Linie 5 im Rahmen der gesamtheitlichen Betrachtung haben wir Ende Oktober 2019 mit den Verkehrssprechern aller Fraktionen so abgestimmt“, heißt es aus Unterkoflers Büro.