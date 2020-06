Sparstift trifft Kultur-Fächer an Universität

Es entspräche schließlich nicht den Ambitionen des neuen Rektorats, das Studienangebot für immer gleich zu lassen. „Wir müssen ständig darauf achten, unsere Studienangebote attraktiv zu gestalten und an das Angebot auf dem Arbeitsmarkt anzupassen“, so der Vizerektor. Welche Fächer davon aber tatsächlich betroffen sind und welche Änderungen wirklich auf die Uni zukommen, ist unklar. Der schriftliche Entwicklungsplan wird im Herbst in zwei Senatssitzungen eingebracht und diskutiert, bevor das Konzept im Dezember an das Ministerium gelangt.