Mure ging in Henndorf auf die B1 ab

Die Feuerwehren standen am Sonntagabend quer durch den Flachgau im Dauereinsatz. Bei Henndorf ging ein Mure auf die Bundesstraße B1 ab. Da musste das Geröll von der Fahrbahn geräumt werden. In Straßwalchen rückten die Floriani zu einem Brand aus nachdem ein Blitz in ein Haus eingeschlagen hatte.