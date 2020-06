Marchtrenks Stadtchef wird sogar mit Mord bedroht

Insiderwissen

Nicht ausgeschlossen wird, dass der Täter beste Kontakte ins Stadtamt hat oder sogar dort arbeitet. “Oft wurden Dinge geschrieben, die nur Insider wissen können", so Mahr. Was ihn am meisten beunruhigt: Nicht nur er ist in Gefahr. Auch die Familie könnte mittlerweile zur Zielscheibe geworden sein. Denn die Wortwahl ist zuletzt immer heftiger geworden.