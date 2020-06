Ursache für Großbrand geklärt - hoher Schaden

Die Bilder, die sich den Einsatzkräften in der Nacht am Donnerstag in der Weststeiermark boten, glichen einem wahren Inferno. Nun haben die Experten des Landeskriminalamts und der Landesstelle für Brandverhütung ihre Untersuchungen abgeschlossen. Der Brand war im Obergeschoss des Wirtschaftsgebäudes ausgebrochen - als wahrscheinliche Brandursache wurde eine Selbstentzündung von gelagertem Heuer ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrer Hundertausend Euro.