Erster Song von Rap-Oma wird zum TikTok-Hit

Die in der Schweiz lebende 66-jährige Rich Nana will in den USA groß rauskommen. Vor wenigen Tagen wurde der erste Song der Rapperin veröffentlicht: „Papi Chulo“. Ein Hit, vor allem auf dem Videoportal TikTok. Bereits mehr als neun Millionen Views konnten die Videos der TikTok-User generieren, die zum poppigen Hit der Rap-Granny tanzen. Tendenz stündlich steigend!