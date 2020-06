Zehn Künstler malten um die Wette

„Einen Favoriten habe ich noch nicht. Die sind alle gut!“, sagt die vorübergehende Leiterin des Hauses Andrea Schaumberger. An den Wänden prangen Gemälde von Menschlein verloren in Naturschauspielen und fotorealistische Stoffformationen in Schwarzweiß, die sich mit knalligen Stillleben beißen. Der Trend geht zum Gegenständlichen. Mit Lena Göbels Werken „Monolith and Dimensions“ und „Lucretia my reflection I“ haben es aber auch abstrakte Werke in die Ausstellung geschafft.