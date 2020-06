Tierrettung fordert Ort für ausgesetzte Vierbeiner

Nach der coronabedingten Zwangspause in Stadt und Land kommt jetzt wieder Schwung in das Projekt. „Wir haben bereits Gespräche geführt. Eine mögliche Unterkunft ist ein ehemaliger Stall bei der Landwirtschaftsschule in Klessheim“, berichtet Oswin Mair, Chef der Österreichischen Tierrettung. Vier Zwinger für Hunde sowie mehrere Käfige und Körbe für Katzen und Kleintiere sollen dort bereit gestellt werden. Die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei sollen Zugang zur Aufnahme-Station haben. „Die Betreuungskosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Wenn sich Stadt und Land die Summe teilen, wäre das gut umsetzbar“, ist Mair überzeugt.