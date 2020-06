Salatschüssel der Kuh ist kein Klo für Hunde

Ja, so die eindeutige Antwort aus dem Amt der NÖ-Landesregierung. Jedwede Verunreinigung von Feldgut sei verboten und werde in Niederösterreich mit bis zu 1500 Euro bestraft. Übrigens auch, wenn keine Hinweisschilder aufgestellt sind. Laut dem Österreichischen Bauernbund gilt das Verbot der Verunreinigung von Feldern und Wiesen — ganz unabhängig womit — in allen Bundesländern. Nur die Strafhöhe sei Ländersache. Mehr Bewusstsein für die Natur ist für uns alle gut!