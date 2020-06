Mann (49) fiel falscher Bitcoin-Agentur zum Opfer

Im Jänner baute der 49-Jährige den Kontakt mit der angeblichen Bitcoin Handelsagentur auf und investierte in weiterer Folge mehrere hundert Euro in Bitcoins. Ende April habe sich eine Dame gemeldet und dem Mann mitgeteilt, dass er einen Gewinn von mehreren 10.000 Euro gemacht habe. Für eine Auszahlung müsse er jedoch eine Sicherheitszahlung in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages leisten. Trotz Leistung der Sicherheitszahlung kam es zu keiner Auszahlung des Gewinns.