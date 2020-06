U1-Station Schwedenplatz nach Kabelbrand geräumt

Ein offenbar durchgeschmortes Kabel hat am frühen Mittwochabend in der Wiener U-Bahn-Station Schwedenplatz zu einer Rauchentwicklung geführt. Die Station wurde in Folge geräumt. Gefahr für Fahrgäste habe keine bestanden, hieß es. Gegen 20 Uhr konnte die Feuerwehr schließlich „Brand aus“ vermelden - der reguläre Fahrbetrieb konnte schließlich kurz vor 21 Uhr wieder aufgenommen werden.