Das sind die besten Sommerkinos der Stadt

# Filmfestival am Rathausplatz

Lange war nicht klar, ob das Filmfestival am Rathausplatz nach 30 Jahren zum ersten Mal nicht stattfinden kann. Am Freitag, 12. Juni, hat Bürgermeister Michael Ludwig jedoch das neue Konzept vorgestellt. Mit zwei verschiedenen Bereichen, Kino und Gastronomie, Ticketvergabe und Abstandsregelung kann das Event unter dem Motto #soWIENie anders, aber doch über die Bühne gehen. Im Reigen zahlreicher Jubiläen ist der Schwerpunkt dem 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gewidmet. Nach der Eröffnung mit der Oper „Fidelio“ am 4. Juli sind die wunderbaren Kompositionen des Musikgenies und Wahlwieners an mindestens einem Abend pro Woche auf dem Rathausplatz zu hören.