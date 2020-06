„Wir arbeiten schon an einem normalen Uni-Leben“

Normalbetrieb im Herbst

Vorzüge der Onlinelehre: „Anreise an die JKU bleibt erspart“ nennen 73 Prozent als Vorteil und jeweils 61 Prozent geben an, dass Home Office unkompliziert und besser vereinbar mit einem Job sei. Doch jetzt sehnt man sich nach Normalität: „Wir arbeiten daran“, so Hofer, im Herbst soll das gewohnte Uni-Leben zurückkehren.