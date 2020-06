Innovativ: Ab sofort kann man in Musik investieren

Mit „WHAAAT“ gibt es endlich eine innovative und für Musiker, Verlage und Labels offene Online Plattform aus Österreich, die Künstlern zu dem dringend benötigten Budget zur Verwirklichung ihrer Träume verhilft. Auf der Homepage von „WHAAAT“ können Fans und Investoren in Songs von Künstler investieren und erwerben so Anteile der Verlagsrechte und somit auch an den Tantiemen-Einnahmen der Folgejahre. Die Einreichphase hat nun begonnen.