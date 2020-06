Gin-Hersteller versorgt Apotheken mit Rohalkohol

Desinfektionsmittel sind auf dem Weltmarkt nicht mehr verfügbar. Infolgedessen entstand ein Lieferengpass. Davon ist laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Rede, wenn die Auslieferung im üblichen Umfang mehr als zwei Wochen lang unterbrochen wird. In einer Allgemeinverfügung hat die Bundesstelle für Chemikalien reagiert und den Apotheken erlaubt, auch Desinfektionsmittel herzustellen. „Biozidprodukte zur Händedesinfektion unterliegen nach der EU-Biozidverordnung einer Zulassungspflicht“, erklärt Siemsen. „Daher können sie nicht ohne Weiteres in der Apotheke hergestellt werden, auch wenn wir das handwerklich können.“ Ethanol mit einer Alkoholkonzentration von 96,6 Prozent ist für die Herstellung von Desinfektionsmitteln notwendig. „Aufgrund unserer eigenen Erfahrung in den letzten Wochen wissen wir, wie schwer es zurzeit ist an Rohalkohol zukommen“, bestätigen die Gründer und Geschäftsführer der Hamburg Distilling Co.,Kaspar Hagedorn und Martin Spieker. 3000 Liter Rohalkohol konnte das Unternehmen kurzfristig bereitstellen. Auch jetzt noch gehen Aufträge ein. „Die Rezepturänderung der WHO gilt bis zum 30.08.2020“, so Spieker auf Nachfrage von City4U. Bisher wurden 20.000 Liter verteilt.