Ideen der Bürger in Griffen realisiert

Ortsgestaltung geht voran

Die Ortsgestaltung mit Gehwegen und neuer Parkfläche vom Gemeindeamt bis zum Kreisverkehr ist noch nicht abgeschlossen. „Das Projekt sollte aber heuer noch fertiggestellt werden“, erklärt Müller. Die Begegnungszone mit Gehwegen und Parkzone soll barrierefrei gestaltet werden. Auch an der Straßenbeleuchtung sowie an der neuen Parkfläche für Busse und Pkw rückseitig am Gemeindeamt wird gearbeitet.