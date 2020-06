Alte Ansichten: Bildband führt durch Mittelkärnten

Alte Ansichten aus ganz Kärnten und damit Erinnerungswürdiges, Spannendes, manchmal Trauriges oder auch Erheiterndes aus der Geschichte präsentiert die „Kärntner Krone“ laufend. Solche alten Ansichten haben auch Harald Klogger stets beschäftigt. Der gebürtige Straßburger, der in Friesach Direktor der Neuen Mittelschule ist, interessiert sich seit jeher dafür, wie unsere Vorfahren gelebt haben, was sich bis heute in welcher Form gewandelt hat. Also hat er begonnen, alte Bilder mit Fotos der heutigen Gegebenheiten zu vergleichen.