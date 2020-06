Badespaß am Wolfgangsee im 4-Sterne-Hotel

Badespaß am Wolfgangsee

Der glasklare See in Trinkwasserqualität ist ein Eldorado für Wassersportler und Strandliebhaber und liegt eingebettet zwischen Falkenstein, Schafberg und Zwölferhorn. Der Wolfgangsee im traditionsreichen Salzkammergut bietet alles, wonach man sich nach den letzten entbehrungsreichen Wochen sehnt: Lebensfreude, Spaß, Genuss und Schönheit.