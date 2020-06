Schwimmende Konzert-Bühne auf der Alten Donau

Bootsbauer Dr. Martin Mai hat in den letzten Jahren bereits einige ausgefallene Events in die Donaustadt gebracht, darunter Kabarettabende, Yogaeinheiten oder schwimmende Konzerte auf der Alten Donau. Möglich macht das eine von ihm entwickelte Oktagon-Plattform, an die die mittlerweile berühmten Insel- und Sofaboote, welche für bis zu acht Personen Platz bieten, andocken. Als „Schubverband“ werden sie gemeinsam mit Platz für bis zu 100 Personen (und mehr) bewegt. In Zeiten von Corona eine tolle Möglichkeit für alle Kulturschaffenden, Veranstaltungen im Freien, unter Einhaltung aller Beschränkungen und Richtlinien, zu ermöglichen.