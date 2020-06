Wolfsähnliches Tier bei Riss von Reh beobachtet

Wolf in Serfaus durch DNA bestätigt

Indes wurde bekannt, dass bei einem am 18. Mai in Serfaus gerissenen Schaf ein Wolf als Verursacher nachgewiesen wurde. Eine DNA-Analyse zeigte, dass es sich um ein Tier aus der italienischen Population handelte. Keine Ergebnisse liegen dagegen bezüglich der Anfang Juni tot aufgefundenen Ziegen in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) vor.