Zwei mutige Polizisten zogen Bewusstlosen aus Enns

Der betrunkene junge Steyrer sprang am Montag um 20.19 Uhr zum Spaß von der Ennsbrücke, sagte vorher zu Passanten, dass er schwimmen wolle. Doch das Bad im Fluss sorgte für rasche Ernüchterung. Zuschauer beobachteten, wie der 23-Jährige verzweifelt versuchte sich an Büschen am Ortskai festzuhalten. Sie riefen die Polizei. Der Schwimmer wurde indessen abgetrieben. „Wir sind gleich zur Rederbrücke gefahren“, berichtet Vinzenz Gahler (29) von der Polizeiinspektion Ennser Straße.