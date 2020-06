Mopedlenker (15) fuhr auf Polizistin zu: Anzeige!

Die Woche begann für die Beamten der Tullner Polizei alles andere als ruhig: Kurz nach 18 Uhr wollten sie ein viel zu lautes Moped anhalten, doch der Lenker dachte nicht daran, sich kontrollieren zu lassen. Er raste an der Streife davon, die mit Blaulicht die Verfolgung aufnahm. Eine weitere Uniformierte, die gerade Tempomessungen vornahm, stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Dieser raste auf sie zu und lenkte erst in letzter Sekunde aus, der Lasermesser ging zu Bruch, die Polizistin erlitt leichte Verletzungen.