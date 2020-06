Public Viewing der „Global Pride“: Die Top-Spots

Mit zirka 25 km/h wird der Regenbogen-Corso am 27. Juni fünf Mal die Ringstraße und den Franz-Josefs-Kai umrunden. Der Demonstrationszug wird heuer ausschließlich aus PKWs und motorisierten Zweirädern bestehen. Damit soll die Sicherheit aller Teilnehmer trotz bestehender Demonstrationsbeschränkungen gewährleistet werden. Mit bunter Regenbogenbeflaggung sowie an den Autos angebrachten Schildern und Transparenten sollen Botschaften der Community nach außen transportiert werden. Das Spektakel der Global Pride kann an verschiedensten Public Viewing Spots in Wien mitverfolgt werden.