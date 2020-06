Rummenigge: „Fußball in Schutt und Asche geredet“

Transfermarkt wird sich verändern

Der Bayern-Boss erwartet durch die Corona-Pandemie ein Umdenken bei Spielerwechseln. „Der Transfermarkt wird sich verändern. Es ist nicht viel Liquidität vorhanden, es fehlt also an Nachfrage. Nicht aber am Angebot an wechselwilligen Spielern. Das wird die Preise neu justieren“, sagte der Vorstandschef des deutschen Meisters.