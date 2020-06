Wohnungen illegal vermietet: 20.000 Euro Strafe

Ende November schickte das Salzburger Magistrat einen Strafbescheid an den Unternehmer: mit einer jeweils 10.000 Euro hohen Geldstrafe, da er zweimal Wohnungen tageweise an Touristen vermietet hatte. So am 11. August an eine vierköpfige Familie aus Singapur und Anfang September an einen Urlauber aus Kuwait. Dies obwohl die Wohnung keine Bewilligung für eine touristische Nutzung hatte, ergo zweckentfremdet wurde. Der Mann legte dagegen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein und argumentierte mit einer Privatzimmervermietung. Das Gericht führte am 3. Juni auch einen Lokalaugenschein durch. Zudem war es auch nicht die erste Strafe: von vier einschlägigen Verwaltungsstrafen ist in der Entscheidung 405-3/655/1/7-2020 zu lesen.