Trotz Krise: Salzburg AG will neue Märkte erobern

Aus Sicht der Eigentümervertreter im Aufsichtsrat sei es nur richtig und konsequent, sich rechtzeitig auf die Zukunft auszurichten und das Unternehmen in seiner internen Struktur den neuen und zukünftigen Kundenbedürfnissen anzupassen, meinte Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptmann Wilfried Haslauer nach der Sitzung in einer Aussendung. Sein Ziel sei es, „rund um die SalzburgAG ein echtes Innovations- und Digitalisierungscluster wachsen zu lassen, das in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung beispielhaft für ganz Österreich ist“. Und Haslauer reagierte auch auf die Sorgen des Betriebsrates, der Einspruch gegen das Vorhaben eingelegt hat. „Wir brauchen in Zukunft nicht weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern mehr“, so der Landeshauptmann.