Während Fahrstunde mit Motorrad in Bach gestürzt

Der 49-jährige Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hatte am Montag im Rahmen einer Fahrstunde auf dem Gelände der Kapfenberger Fahrschule die Kontrolle über sein Übungsmotorrad verloren. Er dürfte sich verschalten haben, was genau passiert war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Steirer kam jedenfalls vom Gelände ab und stürzte in ein etwa vier Meter tiefes Bachbett.