Vorerst keine schärferen Regeln für die Festspiele

Leitsysteme, Maskenpflicht außer am Sitzplatz, keine Pausen bei den Aufführungen und keine Gastronomie – nur ein Ausschnitt der Regeln, die Festspielbesucher im Jubiläumsjahr erwarten. Der kaufmännische Direktor des Festivals, Lukas Crepaz, hat das Konzept mit einem Expertenrat erarbeitet. Er will es laufend an die aktuellen Entwicklungen anpassen.