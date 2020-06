Alleine in Liezen stehen 1000 Schutzmasken bereit

Roswitha Glashüttner ist seit Jahrzehnten politisch aktiv und seit 2. Jänner 2018 Bürgermeisterin von Liezen. Die dreifache Mutter hat eine klare Botschaft für den Sonntag: „Jeder soll unbedingt von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Schließlich geht es um die Zukunft in unseren Gemeinden.“ Und sie betont: „Mit seiner Stimme kann jeder in seinem Ort mitbestimmen und mitgestalten.“ Auf Sicherheit („wir tragen alle Maßnahmen voll mit“) am Wahlsonntag wird in der Stadt übrigens größten Wert gelegt. So stehen etwa insgesamt 1000 Mund-Nasen-Schutzmasken bereit. Auch das ständige Desinfizieren wird garantiert.