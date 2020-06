Der mutmaßliche Anstifter ortet „Rache der Ex“

Richter will noch Zeugen hören: Prozess vertagt

Zwei Jahre später sitzt der Mann vor Richter Peter Egger im Landesgericht Salzburg. Und bestreitet alle Vorwürfe – auch mehrere Diebstähle, die er selbst als vermeintlicher Pfleger 2017 verübt haben soll. Hauptvorwurf ist aber der Saalbacher Fall: Der Anklage nach soll der Mann nicht nur den Raub eingefädelt und seine Ex zur Nutzung der Schlaf-Pillen gedrängt haben, er soll die Beute – Schmuck und Bargeld – noch in der gleichen Tatnacht abtransportiert und verhökert haben. „Ich war noch nie in Saalbach“, entgegnet der korpulente Angeklagte.