Giftcocktail für Schwangere: Baby ist gesund!

Eine Steirerin (37) steht im Verdacht, ihrer hochschwangeren Schwester bei einer Familienfeier einen Giftcocktail verabreicht zu haben - diesen unglaublichen Fall enthüllte die „Krone“ am Montag. In der Bowle befand sich ein Psychopharmakon - das gleiche, das die Schwester selbst einnimmt. Der Schwangeren war schlecht geworden, im Spital hatte man dann in ihrem Blut das Medikament entdeckt. Zum Glück sind beim Baby keine Folgeschäden zu erwarten.