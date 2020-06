Salzburgs Eisbullen fühlen sich gut aufgehoben

Das aber noch immer vorherrscht, wenn es um die Eishockeyliga-Saison geht, es weiter an einem Marschplan fehlt. Das „Return to Play“-Konzept liegt im Sportministerium, sei laut Liga positiv bewertet worden. Die Klubs hoffen auf den Trainingsstart Ende Juli und in der Folge Testspiele ab Mitte August. Liga-Auftakt 18. September wird (derzeit noch) forciert.