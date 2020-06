Erneuerbarer Anteil am Stromverbrauch zu gering

Im Bundesländervergleich belegt die Steiermark mit 49 Prozent erneuerbarer Energie am Stromverbrauch den vorletzten Platz. Für ganz Österreich liegt der Anteil bei 73 Prozent, also ganze 24 Prozentpunkte höher. Seit 1999 ist auch der Nettostromimport in die Steiermark um das Eineinhalbfache gestiegen und liegt bereits bei 27 Prozent vom Stromverbrauch. Im selben Zeitraum ist auch der Stromverbrauch um 29 Prozent regelrecht explodiert. „Für die Energiewende und die zu erreichende Klimaneutralität bis 2040 gilt es diesen Rückstand rasch aufzuholen“, bemerkt Moidl: „Die Steiermark ist reich an Potenzial von erneuerbaren Energien. Diese müssen nun auch genutzt werden.“