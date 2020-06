Brandalarm im Klinikum Schwarzach

Wegen starker Rauchentwicklung im Keller der Klinik in Schwarzach wurde am Sonntag um 21.46 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Als diese nach dem Eintreffen eine austretende Flüssigkeit entdeckte wurde das Gefahrengutfahrzeug alarmiert. Die Flüssigkeit konnte schließlich als Kühlmittel identifiziert werden. Dieses sorgte an einem heißen Motorenteil für den starken Rauch.